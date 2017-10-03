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На Ямале 18 лет колонии получил мужчина, убивший двух менеджеров "Газпрома"

Новости Урала
3 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Инцидент произошел в декабре 2015 года на охоте

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Мужчина, убивший двух менеджеров ООО "Газпром переработка" в декабре 2015 года в Ямало-Ненецком автономном округе, получил 18 лет колонии. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Тарко-Сале СУ СК РФ по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух лиц". Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в результате инцидента на охоте были убиты начальник ремонтно-механической службы "Газпром переработка" Андрей Ходаков и начальник топливного отдела Денис Свистунов. В компании подтвердили убийство сотрудников на охоте, не уточняя должностей и имен.

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