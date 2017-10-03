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Назначены новые руководители региональных центров ТАСС в Новосибирске и Екатеринбурге

Новости Урала
3 октября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В агентстве подчеркнули, что Новосибирск и Екатеринбург - стратегически важные для страны регионы, и ТАСС намерен поднять на качественно новый уровень освещение происходящих здесь событий

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Главный редактор ТАСС Максим Филимонов, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков и директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз
Главный редактор ТАСС Максим Филимонов, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков и директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз
Главный редактор ТАСС Максим Филимонов, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков и директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз
© Донат Сорокин/ТАСС
Максим Филимонов и директор Сибирского РИЦ Динара Хисматулина
Максим Филимонов и директор Сибирского РИЦ Динара Хисматулина
Максим Филимонов и директор Сибирского РИЦ Динара Хисматулина
© ТАСС
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Главный редактор ТАСС Максим Филимонов, советник главного редактора ТАСС Александр Пашков и директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз
© Донат Сорокин/ТАСС
Максим Филимонов и директор Сибирского РИЦ Динара Хисматулина
© ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Динара Хисматулина возглавила Региональный информационный центр (РИЦ) ТАСС в Новосибирске, Мария Картуз - РИЦ в Екатеринбурге. Об этом сообщили во вторник в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

Хисматулина прежде возглавляла представительство информационного агентства "Интерфакс". Картуз работала пресс-секретарем губернатора Свердловской области.

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов представил новых руководителей региональным властям - первому заместителю губернатора Новосибирской области Юрию Петухову и первому заместителю губернатора - руководителю администрации губернатора Свердловской области Владимиру Тунгусову. Представители областного руководства отметили сложившееся сотрудничество между ТАСС и региональными властями и заявили о готовности это взаимодействие укреплять.

"Новосибирск и Екатеринбург - стратегически важные для страны регионы, и ТАСС намерен поднять на качественно новый уровень освещение происходящих здесь событий. Кроме того, новые назначения - продолжение политики кадрового обновления в агентстве. До этого значительно обновился и помолодел состав ряда подразделений в центральном офисе в Москве", - подчеркнули в ТАСС.

Прежний директор РИЦ ТАСС в Екатеринбурге Александр Пашков стал советником главного редактора агентства. В этом статусе он займется развитием различных проектов. По словам Филимонова, он рассчитывает на опыт Пашкова и его помощь в региональных вопросах.

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