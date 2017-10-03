На Урале запустили мобильное приложение для контроля качества ремонта дорог

Выбросы метана за 2011 год оказались на 11% выше известных ранее показателейСоциальная ответственность 3 октября, 17:23
Бастрыкин отстранил от исполнения обязанностей замглавы московского СКПроисшествия 3 октября, 17:18
Путин: болельщики ждут от сборной России на ЧМ-2018 полной отдачи на каждом матчеСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнираСпорт 3 октября, 17:17
Колобков: нужно ввести административную ответственность за незаконную продажу билетовСпорт 3 октября, 17:13
Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планетыСпорт 3 октября, 17:12
Путин поручил организовать максимально возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018Спорт 3 октября, 17:10
Лимит выплат по европротоколу увеличится в два разаОбщество 3 октября, 17:08
Мэр Лондона предложил запретить дровяное отоплениеСоциальная ответственность 3 октября, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Бесплатное мобильное приложение "Монитор ЕК" для контроля качества дорожного ремонта запустили в Свердловской области. Приложение позволяет отправлять сообщение с фотографией о недостатках работ на магистралях, сообщает во вторник департамент информационной политики регионального правительства.
"Новое мобильное приложение "Монитор ЕК" поможет эффективно планировать дорожные работы и контролировать качество ремонта дорог. Приложение позволяет отправить сообщение о недостатках улично-дорожной сети специалистам - достаточно сфотографировать яму, колею, трещину, добавить комментарий и отправить сообщение. При помощи геоданных фотографии определяется владелец автодороги, и обращение направляется в работу соответствующему подразделению. Приложение бесплатно, и уже доступно в AppStore и GooglePlay", - говорится в сообщении.
Приложение разработано в рамках приоритетного национального проекта "Безопасные и качественные дороги" по инициативе управления автомобильных дорог Свердловской области при поддержке регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства. "Это может быть интересно, но есть одно условие - ресурс должен быть раскачен. Никаких сбоев, накруток, фальсификаций, а самое главное - информированность - люди должны об этом [приложении] знать", - пояснила ТАСС руководитель исполкома Общероссийского народного фронта по Свердловской области Жанна Рябцева.
В проект "Безопасные и качественные дороги" в границах екатеринбургской агломерации вошло 1,3 тыс. километров дорог, из них 613 километров - это уличная сеть самого Екатеринбурга, являющегося ядром агломерации, 260 километров - федеральные дороги, 426 километров - региональные дороги, которые соединяют ядро агломерации с городами-спутниками.