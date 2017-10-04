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Два человека погибли, три пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Новости Урала
4 октября, 8:36 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, октября. /ТАСС

Один из пострадавших находится в коме

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Ачит - Месягутово в Свердловской области, сообщили в среду в пресс-службе управления ГИБДД России по региону.

"Вчера на 11 км автодороги Ачит - Месягутово водитель машины Geely Emgrand, мужчина 1987 года рождения, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2112 под управлением мужчины 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших находится в коме.

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