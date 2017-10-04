Четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на трассе Курган - Тюмень

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения минивэна с мусоровозом на 182-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
"Трагедия случилась сегодня в 02:45 по местному времени (00:45 мск). По предварительным данным, минивэн Toyota Previa выехал на встречную полосу, в результате этого произошло столкновение с "КамАЗом" - мусоровозом, от удара грузовик опрокинулся в кювет", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в ДТП погибли четверо мужчин. "Тяжелые повреждения получили двое молодых людей и девушка", - уточнили в Госавтоинспекции.
По данным ведомства, минивэн направлялся в сторону Тюмени, люди ехали с Курганской области от таможни, возможно, водитель уснул за рулем.
"Проезжая часть автодороги была обработана противогололедной смесью. Для обеспечения бесперебойного движения по трассе инспекторы ДПС регулировали движение вручную, пропуская транспорт в обоих направлениях поочередно. В настоящее время все последствия ДТП ликвидированы", - резюмировали в пресс-службе.