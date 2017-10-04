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В Екатеринбурге в рамках Дней Германии пройдут концерты Мюнхенского камерного оркестра

Новости Урала
4 октября, 10:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, октября. /ТАСС

Они состоятся в рамках IV Международного музыкального фестиваля "Евразия", проводимого Свердловской филармонией.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Мюнхенский камерный оркестр даст концерты в Екатеринбурге в рамках Дней Германии, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В ближайшие 11 дней в Екатеринбурге пройдут Дни Германии, в рамках мероприятия запланировано более 20 масштабных мероприятий, направленных на знакомство свердловчан с немецкой культурой. Большим центральным событием станут концерты Мюнхенского камерного оркестра, которые состоятся в рамках IV Международного музыкального фестиваля "Евразия", проводимого Свердловской филармонией. Помимо этого, всех жителей и гостей города ждут фестиваль современного немецкого кино, выступления учащихся мужского хорового колледжа, академического хора музыкального училища им. П. И. Чайковского, различные мастер-классы и выставки", - говорится в сообщении.

По данным департамента, в программе Дней Германии есть и мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста: Дни Берлинского мишки в детском кафе "Ельцин Центра", чтение и просмотр немецких сказок, игры, конкурсы чтецов и перевода, викторины. Для знатоков и профессионалов в области немецкого языка и преподавания будут предложены методические семинары.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Свердловской области около 15 тыс. немцев. Немецкие общественные организации ведут активную деятельность по сохранению национальной культуры и традиций.

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