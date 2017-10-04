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Суд 19 октября рассмотрит апелляцию экс-полицейского, осужденного за ритуальные убийства

Новости Урала
4 октября, 11:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, октября. /ТАСС

Будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Арсен Байрамбеков убил четырех бездомных в Свердловской области, в марте его приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд 19 октября рассмотрит апелляционные жалобы по делу бывшего полицейского из Дагестана Арсена Байрамбекова, которого в марте приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы за совершение шести убийств, в том числе ритуальных. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

По данным следствия, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков убил четырех бездомных в Свердловской области. Также он совершил два заказных убийства в 2002 и 2010 годах. Байрамбеков был признан вменяемым и осужден по статьям УК РФ "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

"Рассмотрение назначено на 09:00 мск 19 октября. Заседание закрытое", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что суд будет рассматривать апелляционные жалобы самого осужденного, его защитника и потерпевших. Всего подано четыре жалобы на приговор, две из которых поступили от родственников погибших. В июле суд апелляционной инстанции снял с рассмотрения дело Байрамбекова и вернул его в Верхнепышминский городской суд в связи с тем, что осужденный заявил ходатайство об ознакомлении с вещественными доказательствами.

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