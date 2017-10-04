Более 350 юнармейцев с Урала впервые отправятся служить на флот

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Более 350 участников движения "Юнармия" на Урале впервые отправят служить на Черноморский и Северный флоты в ходе стартовавшего осеннего призыва. Об этом сообщил в среду начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Сергей Яровой.
"У нас есть договоры субъектов с воинскими частями. Есть связи с Черноморским флотом, Северным флотом, также есть части, которые мы комплектуем казаками. Преимущественно юнармейцы будут идти в эти части, в зависимости от состояния здоровья", - сказал он.
Как рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков, под призыв попадут свыше 350 юнармейцев. "На данный момент нам интересны свыше 8 тыс. человек, а призыву в этом году подлежат 352 человека", - отметил он.
По его словам, юнармейцы лучше подготовлены физически. "У них высокая мотивация, они лучше знают основы военного дела, имеют лучшую физическую подготовку. На них будет обращено особое внимание", - добавил Линьков.
Всего в Центральном военном округе в этом году планируется призвать около 57 тыс. человек, 13 тыс. из которых останутся служить в округе. Осенний призыв продлится до 31 декабря.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.