Более 350 юнармейцев с Урала впервые отправятся служить на флот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Более 350 участников движения "Юнармия" на Урале впервые отправят служить на Черноморский и Северный флоты в ходе стартовавшего осеннего призыва. Об этом сообщил в среду начальник отдела призыва и подготовки граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа Сергей Яровой.

"У нас есть договоры субъектов с воинскими частями. Есть связи с Черноморским флотом, Северным флотом, также есть части, которые мы комплектуем казаками. Преимущественно юнармейцы будут идти в эти части, в зависимости от состояния здоровья", - сказал он.

Как рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков, под призыв попадут свыше 350 юнармейцев. "На данный момент нам интересны свыше 8 тыс. человек, а призыву в этом году подлежат 352 человека", - отметил он.

По его словам, юнармейцы лучше подготовлены физически. "У них высокая мотивация, они лучше знают основы военного дела, имеют лучшую физическую подготовку. На них будет обращено особое внимание", - добавил Линьков.

Всего в Центральном военном округе в этом году планируется призвать около 57 тыс. человек, 13 тыс. из которых останутся служить в округе. Осенний призыв продлится до 31 декабря.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.