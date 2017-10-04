Индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов возглавил "Курганмашзавод"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов избран председателем Совета директоров Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Решение об избрании Абрамова было принято единогласно, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте КМЗ.

"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: избрать председателем Совета директоров ОАО "Курганмашзавод" Абрамова Сергея Борисовича. Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО "Курганмашзавод" Алексеева Дмитрия Алексеевича", - говорится в документе.

С 2001 по 2003 годы Абрамов работал министром финансов Чечни, с 2004 года был премьер-министром республики. Затем занимал должности аудитора Счетной палаты РФ и советника президента РЖД. В 2015 году стал индустриальным директором кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех".

В июле 2017 года "Курганмашзавод" перешел под управление Центрального института по проектированию машиностроительных предприятий (входит в госкорпорацию "Ростех") сроком на три года. Решение о смене управляющего было принято почти единогласно на совете директоров. Ранее завод находился под управлением концерна "Тракторные заводы". Также акционеры приняли решение по итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать.

История банкротства "Курганмашзавода"

Ранее сообщалось, что подразделение Росгвардии подало иск о признании "Курганмашзавода" банкротом, также истцами по данному делу проходят ПАО "ТрансФин-М", требования которого составляют около 130 миллионов рублей, и Государственная транспортная лизинговая компания - 4,1 миллиона рублей.

В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с "Курганмашзавода" 352 миллиона рублей.

В июле 2017 года в дело о банкротстве в качестве заявителей вступили три новых предприятия - Челябинский кузнечно-литейный завод, Государственная транспортная лизинговая компания и Минский механический завод имени С. И. Вавилова. В сентябре в дело также вступил "Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы", который просит признать обоснованной задолженность КМЗ в размере 4,2 миллиона рублей.

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.