В Челябинске эвакуирован Гуманитарно-педагогический университет

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники, студенты и все посетители Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЧГПУ) эвакуированы в Челябинске, сообщил ТАСС в среду советник ректора по связям с общественностью вуза Алексей Прокошин. По данным местных СМИ, эвакуация проведена еще в нескольких вузах.

"Сегодня в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете раздался длинный звонок, после этого по громкой связи озвучили просьбу покинуть здание университета. Весь персонал, студенты и посетители организованно покинули помещения и разошлись по домам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что не располагает информацией о причине эвакуации.

По данным местных СМИ, в Челябинске в среду днем из-за телефонных сообщений об угрозе взрыва эвакуировано порядка 50 объектов, в том числе несколько высших учебных заведений, школы, детские сад.

Ранее сообщалось, что из-за угроз были эвакуированы правительство Челябинской области и администрация города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе этих ведомств, сотрудники уже вернулись в свои кабинеты.

В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. Сейчас полиция устанавливает личности звонивших, пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.

Волна сообщений о "минировании"

Ранее полиция соседней Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 звонков с ложной информацией о минировании. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, главпочтамта, а также школы, детские сады, вузы и торговые центры.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").