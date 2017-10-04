Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинске эвакуирован Гуманитарно-педагогический университет

Новости Урала
4 октября, 15:04 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Эвакуация проведена еще в нескольких вузах города, сообщают местные СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники, студенты и все посетители Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЧГПУ) эвакуированы в Челябинске, сообщил ТАСС в среду советник ректора по связям с общественностью вуза Алексей Прокошин. По данным местных СМИ, эвакуация проведена еще в нескольких вузах.

"Сегодня в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете раздался длинный звонок, после этого по громкой связи озвучили просьбу покинуть здание университета. Весь персонал, студенты и посетители организованно покинули помещения и разошлись по домам", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что не располагает информацией о причине эвакуации.

По данным местных СМИ, в Челябинске в среду днем из-за телефонных сообщений об угрозе взрыва эвакуировано порядка 50 объектов, в том числе несколько высших учебных заведений, школы, детские сад.

Ранее сообщалось, что из-за угроз были эвакуированы правительство Челябинской области и администрация города. Как сообщили ТАСС в пресс-службе этих ведомств, сотрудники уже вернулись в свои кабинеты.

В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. Сейчас полиция устанавливает личности звонивших, пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.

Волна сообщений о "минировании"

Ранее полиция соседней Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 звонков с ложной информацией о минировании. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, главпочтамта, а также школы, детские сады, вузы и торговые центры.

Смотрите также
Машины пожарной службы и полиции у здания правительства Свердловской области

Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минировании

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
5
Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
Темы дня
Новости партнеров
Реклама