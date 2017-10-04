Источник: администрация Копейска эвакуирована после сообщения о бомбе

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания администрации Копейска Челябинской области в среду днем после телефонного сообщения об угрозе взрыва. Проведена проверка здания, бомбу не нашли, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Действительно, сегодня днем были эвакуированы люди из администрации Копейского городского округа после телефонного сообщения об угрозе взрыва. Была проведена проверка помещений администрации, во время которой опасных предметов не нашли", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в Челябинске в среду днем из-за телефонных сообщений об угрозе взрыва эвакуировано свыше 50 объектов, в том числе несколько высших учебных заведений, школы, детские сад.

Из-за сообщения о минировании эвакуированы также сотрудники главного управления федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) по Челябинской области эвакуировали, сообщил ТАСС в среду источник в ведомстве.

"Есть такая информация, что сотрудников здания ГУ ФСИН эвакуировали из-за сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за угроз были эвакуированы правительство Челябинской области и администрация города. Как сообщили ТАСС в пресс-службах этих ведомств, сотрудники уже вернулись в свои кабинеты.

В пресс-службе областного управления МВД ТАСС рассказали, что поступило несколько сообщений о минировании зданий в Челябинске. Сейчас полиция устанавливает личности звонивших, пояснили в ведомстве. В полиции не уточнили, о минировании каких зданий сообщали звонившие.

Волна сообщений о минировании

Ранее полиция соседней Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 звонков с ложной информацией о минировании. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, главпочтамта, а также школы, детские сады, вузы и торговые центры.

Волна анонимных звонков о минировании школ, вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было "заминировано" порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").