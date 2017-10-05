Суд признал незаконной программу обучения пилотов уральской ассоциации "АвиаУРА"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга (Свердловская область) признал незаконной программу по подготовке частных пилотов легкомоторных самолетов уральской ассоциации "АвиаУРА" (организует демонстрационные и ознакомительные полеты в пилотажных зонах аэродрома "Балтым" - прим. ТАСС). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
"В ходе проверки было установлено, что ассоциация развития авиации "АвиаУРА" осуществляла обучение по программе "Подготовка частных пилотов на легкое воздушное судно (самолет)" в отсутствие сертификата авиационного учебного центра. Выявленные нарушения могли повлиять на обеспечение безопасности полетов, а также создать угрозу жизни и безопасности неопределенному кругу лиц. Свердловским транспортным прокурором в Кировский районный суд было подано исковое заявление о признании образовательной деятельности ассоциации незаконной, а также о ее запрете до получения соответствующего сертификата", - резюмировали в ведомстве.