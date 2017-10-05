Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Минводы задерживается на девять часов

Новости Урала
5 октября, 12:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, октября. /ТАСС

Сейчас ожидаемое время вылета 19:50 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в аэропорту Кольцово

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Минеральные Воды (Ставропольский край) задерживается на девять часов по технической причине. Об этом сообщается в четверг в данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Рейс U6-205 должен был вылететь в 10:50 мск 5 октября, сейчас ожидаемое время вылета 19:50 мск.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о задержке. "Рейс U6-205 Екатеринбург - Минеральные Воды задержан по технической причине. Для обеспечения вылета будет предоставлено резервное воздушное судно, авиакомпания предоставляет пассажирам размещение в гостинице на время ожидания, а также возможность переоформления билетов на ближайшие рейсы в Минеральные Воды со стыковкой в Москве", - уточнили в компании.

По данным пресс-службы, 5 октября также был отменен чартерный рейс U6-1061 Екатеринбург - Анталья - Екатеринбург по решению туроператора (заказчика - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама