Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Минводы задерживается на девять часов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Минеральные Воды (Ставропольский край) задерживается на девять часов по технической причине. Об этом сообщается в четверг в данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.
Рейс U6-205 должен был вылететь в 10:50 мск 5 октября, сейчас ожидаемое время вылета 19:50 мск.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о задержке. "Рейс U6-205 Екатеринбург - Минеральные Воды задержан по технической причине. Для обеспечения вылета будет предоставлено резервное воздушное судно, авиакомпания предоставляет пассажирам размещение в гостинице на время ожидания, а также возможность переоформления билетов на ближайшие рейсы в Минеральные Воды со стыковкой в Москве", - уточнили в компании.
По данным пресс-службы, 5 октября также был отменен чартерный рейс U6-1061 Екатеринбург - Анталья - Екатеринбург по решению туроператора (заказчика - прим. ТАСС).