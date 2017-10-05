Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Минводы задерживается на девять часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Минеральные Воды (Ставропольский край) задерживается на девять часов по технической причине. Об этом сообщается в четверг в данных онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Рейс U6-205 должен был вылететь в 10:50 мск 5 октября, сейчас ожидаемое время вылета 19:50 мск.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили информацию о задержке. "Рейс U6-205 Екатеринбург - Минеральные Воды задержан по технической причине. Для обеспечения вылета будет предоставлено резервное воздушное судно, авиакомпания предоставляет пассажирам размещение в гостинице на время ожидания, а также возможность переоформления билетов на ближайшие рейсы в Минеральные Воды со стыковкой в Москве", - уточнили в компании.

По данным пресс-службы, 5 октября также был отменен чартерный рейс U6-1061 Екатеринбург - Анталья - Екатеринбург по решению туроператора (заказчика - прим. ТАСС).