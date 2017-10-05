Полиция не нашла опасных предметов в эвакуированном здании свердловского арбитражного суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Полицейские не обнаружили опасных предметов в здании Арбитражного суда Свердловской области в Екатеринбурге, откуда в четверг утром эвакуировали людей. Причиной эвакуации стал звонок с информацией о черном пакете, находящемся в одном из автомобилей возле здания суда, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Тревожный сигнал поступил от секретаря суда. Ей позвонил некий гражданин, который рассказал, что перед зданием суда стоят два автомобиля, на переднем сиденье одного из них находится черный пакет. Данная информация подлежит незамедлительной проверке, поскольку безопасность людей во все времена была и остается приоритетной для системы МВД", - сказал он.

Горелых добавил, что, по одной из версий, машины, о которых сообщил гражданин, могли быть неудачно припаркованы и мешали проезду других транспортных средств. "Впрочем, сыщики отрабатывают и иные варианты. Реальной опасности зданию и людям не было", - подчеркнул он.

Всего, по данным полиции, было эвакуировано порядка 600 человек - это работники и посетители суда. "Тщательным проверкам подверглись все служебные помещения и прилегающая территория. К счастью, ничего криминального или взрывоопасного специалисты не обнаружили", - резюмировал Горелых.