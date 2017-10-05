В Екатеринбурге эвакуировали восемь школ из-за сообщений о минировании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Восемь школ в Екатеринбурге эвакуировали в четверг из-за сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Из-за сообщений о якобы минировании эвакуированы восемь школ в Екатеринбурге", - сообщили в пресс-службе.

"Мы сейчас работаем совместно со всеми необходимыми службами, дети выведены из зданий. Работаем мы в установленном порядке, угрозы жизни и безопасности учеников нет", - сообщила ТАСС начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу, 29 октября, по Екатеринбургу прокатилась волна сообщений о минировании. Полиция Свердловской области возбудила три уголовных дела по итогам проверок поступивших в пятницу и субботу порядка 150 ложных телефонных сообщений о минировании зданий и учреждений. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, Главпочтамта, школы, детские сады, вузы, торговые центры.