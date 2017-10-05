Один из лайнеров UTair будет носить имя советского буровика Степана Повха

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания UTair присвоила одному из своих лайнеров имя известного советского буровика Степана Повха - рекордсмена по бурению скважин в Западной Сибири, сообщила в четверг пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания присвоила самолету Boeing-737 с бортовым номером VQ-BJP имя Степана Повха. Он возглавлял лучшую бригаду в Главтюменнефтегазе: ставил рекорды по проходке и пробурил первую эксплуатационную скважину №200 на Самотлоре. За свой вклад в развитие нефтегазовой промышленности Степан Повх награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, медалью "За доблестный труд" и знаком "Отличник нефтяной промышленности СССР", - говорится в сообщении.

Именем Повха ранее были названы улицы в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Когалыме и Нижневартовске, а также вахтовый поселок и месторождение, которое разрабатывает "Повхнефтегаз" - одно из шести территориально-производственных предприятий компании "Лукойл-Западная Сибирь".

Пассажиропоток авиакомпании UTair по итогам 2016 года составил 6,65 млн человек (на 20,1% больше по сравнению с 2015 годом), пассажирооборот за тот же период составил 10,85 млрд пассажиро-километров (на 8,5% больше, чем в 2015 году). Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов. Крупнейшим узловым аэропортом компании является московский международный аэропорт "Внуково", штаб-квартира располагается в Сургуте (ХМАО).