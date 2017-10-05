Сотрудники МЧС спасли 20 человек на пожаре в Магнитогорске

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Пожарные в Магнитогорске спасли из горящего многоквартирного дома 16 взрослых и четырех детей. Один из эвакуированных был доставлен в больницу с признаками отравления угарным газом, сообщил в четверг пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.
"На центральный пункт пожарной связи Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме. Прибывшие на место происшествия пожарные незамедлительно приступили к эвакуации людей, живущих в прилегающих к пожару квартирах. Самостоятельно покинуть помещения некоторые из граждан без посторонней помощи уже не могли. Была организована работа четырех звеньев газодымозащитной службы: с помощью спасательных устройств и дыхательных аппаратов на сжатом воздухе было спасено 20 человек, в том числе четверо детей", - отмечается в сообщении.
В пресс-центре пояснили, что жизням людей угрожала реальная опасность. Как уточнили в пресс-центре, пожар произошел 4 октября утром. На момент прибытия сотрудников МЧС площадь возгорания составляла около 45 кв. м.