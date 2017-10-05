В Нижнем Тагиле полностью заменят уличное освещение до конца 2018 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) планирует полностью заменить в городе уличное освещение до конца 2018 года, сообщил в четверг глава города Сергей Носов в рамках пленарного заседания Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Сейчас в городе порядка 19,5 тыс. светоточек (уличных фонарей - прим. ТАСС), однако этого недостаточно. По программе, рассчитанной до конца 2018 года, сменятся все светоточки и появятся новые <...> Всего Нижний Тагил получит более 21 тыс. светоточек", - сказал Носов, не уточнив, сколько на это будет выделено средств.

Он добавил, что работа по улучшению уличного освещения позволяет улучшать общее восприятие города, снижать уровень правонарушений, снижать потери светового потока.

Форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве и продлится до 7 октября. Форум объединил руководителей крупнейших мировых и российских энергетических компаний и стал площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, а также актуальных проблем развития.