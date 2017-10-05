Создатель "Сказочной карты" РФ назвал Шадринск родиной Царевны-лягушки и Елены Прекрасной

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Автор проекта "Сказочная карта России" назвал город Шадринск (Курганская область) родиной сказочных героев Царевны-лягушки и Елены Прекрасной. Эти персонажи теперь нанесены на карту с соответствующей геолокацией, сообщает пресс-служба городской администрации.

Развернуть "Сказочная карта России", созданная Алексеем Козловским © Предоставлено Валерием Мурзиным "Сказочная карта России", созданная Алексеем Козловским © Предоставлено Валерием Мурзиным

"Одна из версий истории перевоплощения лягушки в красавицу была записана на шадринской земле краеведом и просветителем Александром Зыряновым. Шадринский текст уникален и имеет ряд отличий от аналогичных историй в других регионах и странах - в местной сказке, например, невесты сами приносили стрелы женихам. Алексей Козловский, автор проекта "Сказочная карта России", предложил говорить о Шадринске как о родине Царевны-лягушки и Елены Прекрасной и использовать этот бренд при проведении мероприятий", - говорится в сообщении.

Как пояснил в беседе с ТАСС инициатор развития проекта Валерий Мурзин, в изначальном варианте сказки, записанном в Шадринском уезде в XIX веке, Царевна-лягушка превращается именно в Елену Прекрасную. "Сюжет на самом деле выстроен вокруг Елены Прекрасной - она хозяйка, символ красоты, женственности. Женский образ всегда сильный, яркий, и эта трансформация в сказке символизирует преображение, открытие новых возможностей. Облик персонажа мы разработали совместно с художниками и искусствоведами", - отметил он.

По словам Мурзина, нанесение на "сказочную карту" позволяет, в том числе, выделить муниципалитет среди других. "Через эти сказки легко стать заметным среди тысячи малых городов. Зачастую мы по сказочным персонажам узнаем страну или город, например, Бремен - Бременские музыканты, Дания - Русалочка", - подчеркнул он.

По мнению собеседника агентства, нанесение на "Сказочную карту России" может способствовать развитию такого небольшого города, как Шадринск. "Это касается и бизнес-сообщества, и туризма. Так, например, в Шадринске в библиотеке имени Зырянова в 2016 году появился памятник Царевне-лягушке. Считается, что если девушка потрет стрелу у лягушки - это к жениху, мужчины трут спинку скульптуры - это к невесте", - резюмировал Мурзин.