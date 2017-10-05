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Суд назначил на конец октября рассмотрение апелляции по делу экс-сенатора Цыбко

Новости Урала
5 октября, 15:55 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Рассмотрение состоится 25 октября в Челябинском областном суде

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд назначил на 25 октября рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела в отношении Константина Цыбко в апелляции назначено на 12:00 местного времени (10:00 мск) 25 октября", - уточнили в пресс-службе.

3 октября сообщалось, что материалы уголовного дела Цыбко вместе с жалобой на приговор Озерского городского суда поступили в Челябинский областной суд, но дата начала разбирательств была не определена.

3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Практически сразу после этого осужденный подал апелляционную жалобу.

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет "Единой России" приостановил его членство в партии до окончания следствия.

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