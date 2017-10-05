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Российская премьера концерта для диджея с оркестром внука Прокофьева пройдет на Урале

Новости Урала
5 октября, 16:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, октября. /ТАСС

Британский композитор и продюсер Габриэль Прокофьев отметил, что "вертушка" всегда была инструментом хип-хопа и танцевальной музыки и никогда не входила в мир классики

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Внук Сергея Прокофьева, британский композитор и продюсер Габриэль Прокофьев впервые представит в России свой концерт №1 для "вертушек" с оркестром. Премьера состоится в рамках Международного музыкального фестиваля "Евразия", который откроется в Екатеринбурге 6 октября, сообщил в четверг журналистам художественный руководитель фестиваля, главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс.

"Фестиваль пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. Программа очень интересная, у нас будет много премьер. К примеру, состоится российская премьера концерта №1 для "вертушек" с оркестром. Эта музыка композитора и диджея Габриэля Прокофьева еще не звучала в России", - сказал Лисс.

Сам Прокофьев отметил, что сначала скептически отнесся к идее написать концерт для диджея. "Когда мне предложили это, первая реакция была отрицательной. "Вертушка" всегда была инструментом хип-хопа и танцевальной музыки и, несмотря на ее невероятный выразительный потенциал, никогда не входила в мир классической музыки. Но в хип-хопе часто с большим успехом используются оркестровые звуки и сэмплы, так почему бы не попробовать в обратном направлении?", - сказал композитор.

Как добавил Лисс, по традиции в программу войдет произведение, написанное специально для фестиваля. "Это сочинение "UR для симфонического оркестра" современного классика, одного из самых известных итальянских композиторов Ивана Феделе. Он, кстати, приедет в Екатеринбург", - добавил Лисс. По его словам, сочинение посвящено основной теме фестиваля - пути.

"Евразия" - крупнейший на Среднем Урале международный музыкальный фестиваль. Инициатором и организатором является Свердловская государственная академическая филармония. С 6 по 13 октября 2017 года на сцене Большого зала Филармонии и других концертных площадках Екатеринбурга свое искусство представят музыканты из Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии.

На открытии и закрытии выступит Уральский академический филармонический оркестр под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса. Фестиваль задуман как межконтинентальный проект, опирающийся на диалог культур Восточной и Западной цивилизаций. Идея фестиваля возникла благодаря расположению Екатеринбурга на границе Европы и Азии.

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