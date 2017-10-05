Объекты, подвергшиеся телефонной атаке в Екатеринбурге, возобновили работу

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Все объекты, подвергшиеся в четверг телефонной атаке в Екатеринбурге, возобновили свою работу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Все проверенные сотрудниками полиции здания возобновили свою работу в обычном режиме. Никаких криминальных предметов специалистами не обнаружено. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение", - сообщили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что восемь школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании. Также утром были эвакуированы люди из здания Арбитражного суда Свердловской области в Екатеринбурге. Причиной эвакуации стал звонок с информацией о черном пакете, находящемся в одном из автомобилей возле здания суда, однако ничего криминального или взрывоопасного специалисты не обнаружили.
29 октября по Екатеринбургу прокатилась волна сообщений о минировании. Полиция области возбудила три уголовных дела по итогам проверок 150 ложных телефонных сообщений о минировании зданий и учреждений. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, Главпочтамта, школы, детские сады, вузы, торговые центры.