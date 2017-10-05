Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объекты, подвергшиеся телефонной атаке в Екатеринбурге, возобновили работу

Новости Урала
5 октября, 16:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, октября. /ТАСС

Криминальных предметов специалистами не обнаружено

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Все объекты, подвергшиеся в четверг телефонной атаке в Екатеринбурге, возобновили свою работу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Все проверенные сотрудниками полиции здания возобновили свою работу в обычном режиме. Никаких криминальных предметов специалистами не обнаружено. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что восемь школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании. Также утром были эвакуированы люди из здания Арбитражного суда Свердловской области в Екатеринбурге. Причиной эвакуации стал звонок с информацией о черном пакете, находящемся в одном из автомобилей возле здания суда, однако ничего криминального или взрывоопасного специалисты не обнаружили.

29 октября по Екатеринбургу прокатилась волна сообщений о минировании. Полиция области возбудила три уголовных дела по итогам проверок 150 ложных телефонных сообщений о минировании зданий и учреждений. Телефонной атаке подверглись здания администрации губернатора, правительства региона, Главпочтамта, школы, детские сады, вузы, торговые центры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
2
Путин сменил главу Орловской области
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады поддержал законопроект об особом статусе с поправкой о "деоккупации" Донбасса
5
Симоньян сообщила о массовых увольнениях сотрудников RT в США
6
Путин дал государственный обед в честь короля Саудовской Аравии
7
Биография писателя Кадзуо Исигуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама