Суд в Челябинской области продлил арест куратору "группы смерти" до 5 ноября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Еткульский районный суд Челябинской области продлил на месяц, до 5 ноября, арест привезенному в регион жителю Москвы, который подозревается в кураторстве так называемой "группы смерти" в одной из социальных сетей и попытке довести до самоубийства 14-летнюю жительницу Еткульского района. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе инстанции.

"Постановлением Еткульского районного суда Челябинской области от 04 октября 2017 года куратор "Синего кита" ("группа смерти" в соцсети - прим. ТАСС) оставлен под стражей до 5 ноября 2017 года. <...> Следователь указал на необходимость проведения дополнительного ряда следственных действий, а также необходимость проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Доводы обвиняемого и стороны защиты о том, что обвиняемый страдает заболеванием, препятствующим его содержанию под стражей, не нашли своего подтверждения", - говорится в сообщении.

Ранее срок содержания под стражей привезенному в Челябинскую область москвичу был продлен до 5 октября 2017 года включительно. По данным следствия, 26-летний житель столицы вступил с девочкой в переписку в социальных сетях, давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству, а затем стал угрожать расправой, когда та отказалась совершить суицид. В мае этого года девочку доставили из школы в больницу с отравлением, ей была оказана необходимая медицинская помощь.