Уральские ученые разработают камеры сгорания двигателей для спутников на "зеленом" топливе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ) и Уральского отделения (УрО) РАН разработают камеры сгорания двигателей нового поколения для спутников. На исследования будет направлено 34 миллиона рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Исследователи получили поддержку правительства, которое выделило на три года работы 34 миллиона рублей по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". В разгаре - первые испытания прототипов камеры сгорания двигателей нового поколения для спутников. Над устройством работают ученые УрФУ и Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что задача ученых - выработать технологию производства камеры внутреннего сгорания для двигателя малой тяги. "Камеру мы создаем по технологии высокотемпературной гальванопластики, она сделает возможной работу двигателя спутника на новом топливе, которое мы называем "зеленым". Благодаря послойному нанесению иридия и рения камера работает при температуре 2 тысячи градусов, повышается импульс, увеличивается полезная нагрузка и уменьшается количество отказов", - приводит пресс-служба слова одного из разработчиков проекта Андрея Исакова.

Он подчеркнул, что вместе с прототипом будет протестировано и новое топливо. "Пока мы проводим исследования в условиях совместной лаборатории УрФУ и УрО РАН и Федерального агентства научных организаций России (ФАНО). По итогам примем решение о создании опытного производства у индустриального партнера - компании «Композит» в подмосковном Королеве", - добавил Исаков.

Руководителем проекта выступил научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, заведующий кафедрой технологии электрохимических производств УрФУ Юрий Зайков. Соглашение между вузом, УрО РАН и ФАНО о создании совместных лабораторий было подписано в апреле 2016 года в Москве.

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров сообщил ТАСС, что в 2017 году на финансирование научных исследований в университете будет направлено более 2 млрд руб. Эта сумма стала рекордной за все время существования учебного заведения.