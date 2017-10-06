Прокуратура установила виновника аварии, в которой пострадали 13 детей спортшколы на Урале

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Авария с автобусом, в которой получили травмы 13 воспитанников злотоустовской спортшколы, произошла по вине водителя грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что дорожная авария произошла по вине водителя грузового автомобиля, который за совершенное правонарушение привлечен к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Также, по данным следствия, в деятельности образовательной организации выявлено несоблюдение правил организованной перевозки детей автомобильным транспортом. В частности, это выразилось в ненадлежащем проведении предрейсового инструктажа по безопасности, а также отсутствии в документах по перевозкам сведений о водителях транспортных средств и программы маршрута движения.

"Для устранения нарушений закона директору спортивной школы прокурором внесено представление", - сказали в ведомстве.

О ДТП

По данным СУ СК РФ по региону, 12 сентября 2017 года на трассе Челябинск - Троицк (на въезде в город Челябинск - прим. ТАСС) грузовой автомобиль, не выдержав безопасную дистанцию, совершил наезд на микроавтобус, в котором находились 17 подростков в возрасте 11-13 лет - детская футбольная команда с тренером. После ДТП в лечебные учреждения с ушибами и незначительными травмами были доставлены 12 подростков, которым госпитализация не потребовалась. Один подросток госпитализирован с диагнозом "сотрясение головного мозга".