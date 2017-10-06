СК начал проверку по факту заболевания детей в Екатеринбурге

Минздрав Подмосковья: в ДТП с автобусом в Коломне пострадали 24 человекаПроисшествия 6 октября, 16:46
СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 6 октября, 16:41
Сборная Сирии в двух шагах от поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболуСпорт 6 октября, 16:39
Российские тренеры по легкой атлетике должны будут пройти процесс лицензированияСпорт 6 октября, 16:39
Более 40 тыс. человек посетили выставки Национального музея Чечни с начала годаСеверный Кавказ 6 октября, 16:36
МОК временно исключил Нузмана из состава почетных членов организацииСпорт 6 октября, 16:30
Мутко призвал не забегать вперед в вопросе проведения товарищеской игры Россия - БразилияСпорт 6 октября, 16:28
Минспорт представит в ближайшее время концепцию подготовки спортивного резерваСпорт 6 октября, 16:27
Давшая показания на Серебренникова главбух "Седьмой студии" отправлена под домашний арестПроисшествия 6 октября, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту заболевания нескольких десятков детей в Екатеринбурге, предположительно они больны менингитом, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
"Днем в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что признаки указанного заболевания выявлены у нескольких десятков человек, в большинстве случаев - у детей. Часть заболевших госпитализирована.
"В рамках проверки следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда здоровью... По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.