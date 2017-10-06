Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал проверку по факту заболевания детей в Екатеринбурге

Новости Урала
6 октября, 15:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, октября. /ТАСС

Нескольких десятков детей, предположительно, больны менингитом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту заболевания нескольких десятков детей в Екатеринбурге, предположительно они больны менингитом, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

"Днем в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что признаки указанного заболевания выявлены у нескольких десятков человек, в большинстве случаев - у детей. Часть заболевших госпитализирована.

"В рамках проверки следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда здоровью... По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Учитель школы Краснодара уволена после отказа принять "слишком скромный" подарок учеников
2
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
3
Васильев отправил в отставку правительство Дагестана
4
Вертолет ВКС РФ совершил в Хаме вынужденную посадку из-за неисправности
5
Бизнесмены Владимирской области помогут пострадавшим при столкновении автобуса и поезда
6
Опознание погибших в ДТП с автобусом начнется во Владимире 7 октября
7
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама