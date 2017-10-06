СК начал проверку по факту заболевания детей в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту заболевания нескольких десятков детей в Екатеринбурге, предположительно они больны менингитом, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

"Днем в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов города Екатеринбурга. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что признаки указанного заболевания выявлены у нескольких десятков человек, в большинстве случаев - у детей. Часть заболевших госпитализирована.

"В рамках проверки следователям СКР во взаимодействии с сотрудниками органов Роспотребнадзора предстоит выяснить точное количество пострадавших, причины ухудшения их самочувствия и степень тяжести вреда здоровью... По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.