В Екатеринбурге предлагают установить памятник Екатерине I наподобие статуи Свободы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Первый губернатор Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель предложил установить в Екатеринбурге памятник покровительнице города Екатерине по аналогии со статуей Свободы в Нью-Йорке (США).
"Я все время мечтал Екатерину поставить на акватории городского пруда, там, где [киноконцертный театр] "Космос", в полузаливе. В этом месте [надо] отсыпать остров и сделать основание, на которое поставить Екатерину такого роста, чтобы она была видна со всех концов города. <…> Это как статуя Свободы в Нью-Йорке", - сказал Россель на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
По мнению сенатора, памятник должен быть обрамлен у основания барельефами выдающихся уроженцев Урала.
Екатеринбург ведет свою историю с 1723 года, когда в ноябре на железоделательном заводе на реке Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов. Город был основан по указу Петра I, заложили завод и город историк и общественный деятель Василий Татищев и генерал Вилим де Геннин. По инициативе де Геннина он получил имя в честь императрицы Екатерины I - супруги Петра I. Покровительницей Екатеринбурга является Святая великомученица Екатерина.
Россель возглавлял Свердловскую область с 1990 по 1993 год и с 1995 по 2009 год. С 2009 года является членом Совета Федерации от Свердловской области. За выдающийся вклад в развитие Свердловской области награжден государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги перед Отечеством" всех степеней. В воскресенье Россель отпразднует 80-летие.