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Рейс из Екатеринбурга в Грецию задержан более чем на шесть часов по техническим причинам

Новости Урала
8 октября, 15:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, октября. /ТАСС

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что пассажиры будут обеспечены напитками и горячим питанием

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Ираклион (Греция) задержан более чем на шесть часов по техническим причинам. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс U6-7005 из Екатеринбурга в Ираклион задержан по техническим причинам. Пассажиры будут обеспечены напитками и горячим питанием", - сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Кольцово, самолет в Грецию должен был вылететь в 13:25 мск 8 октября, сейчас время вылета - 19:30 мск.

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