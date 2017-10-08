Рейс Дубай - Екатеринбург вынужденно сел в аэропорту Челябинска из-за непогоды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, самолет не смог сесть в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий.
"Рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий. Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы по расписанию", - сказали в пресс-службе.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс из ОАЭ должен был приземлиться в Екатеринбурге в 13:10 мск 8 октября, однако сейчас его прилет назначен на 04:00 мск 9 октября.
Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило о сильном ветре до 15-17 м/с.