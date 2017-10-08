Задержанный на шесть часов рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Екатеринбурга в Грецию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", задержанный более чем на шесть часов по техническим причинам, вылетел из Екатеринбурга в Ираклион (Греция). Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Кольцово.

Согласно онлайн-табло, вылет рейса U6-7005 состоялся в 20:06 мск.

Ранее сообщалось, что самолет "Уральских авиалиний" должен был вылететь в Грецию в 13:25 мск, однако вылет был задержан по техническим причинам. Пассажиры рейса были обеспечены напитками и горячим питанием.