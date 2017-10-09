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Пять новых конвейерных линий международной почты появятся в аэропорту Кольцово к 2018 году

Новости Урала
9 октября, 9:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

Новые линии позволят увеличить пропускную способность места международного почтового обмена более чем вдвое

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Пять новых конвейерных линий для приема международной почты появятся в международном аэропорту Кольцово (Екатеринбург) к 2018 году, две из них будут открыты уже в декабре текущего года. Новые линии позволят увеличить пропускную способность места международного почтового обмена (ММПО) более чем вдвое, сообщает в понедельник пресс-служба Свердловского филиала "Почты России".

"Почта России" совместно с таможенным постом аэропорта Кольцово вдвое увеличат количество конвейерных линий по обработке международной почты. К декабрю в круглосуточном режиме будут дополнительно открыты две конвейерных линии для приема международной почты, еще три запустят в феврале 2018 года. Это позволит увеличить пропускную способность ММПО более чем в два раза, до 350 тысяч международных отправлений в сутки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что перейти на новую схему работы решено из-за сезонного увеличения объема грузов. "В октябре из Харбина в Екатеринбург запланировано 8 рейсов и поступление до 160 тонн международной почты, в декабре возможно двукратное увеличение количества рейсов и, соответственно, объемов международной почты", - уточняется в сообщении.

По данным "Почты России", пик почтовых отправлений придется на конец ноября и начало декабря.

"Именно в этот период в Китае будет проходить распродажа, в связи с чем уже с третьей декады ноября должен увеличиться рост поступлений международной почты. Предварительно, в режиме полной загрузки всех десяти конвейерных линий таможенники и почтовики будут работать до конца марта. Ожидается, что екатеринбургское ММПО выйдет на второе место в стране после логистического центра по Внуково по объемам производительности в обработке международной почты", - говорится в сообщении.

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