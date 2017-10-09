Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура в Курганской области требует ликвидировать незаконную свалку на 900 кв. м

Новости Урала
9 октября, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

От населенного пункта до свалки всего около 500 метров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура Белозерского района Курганской области потребовала ликвидировать несанкционированную свалку коммунальных отходов площадью 900 квадратных метров. Свалка находится чуть более чем в 500 метрах от населенного пункта, сообщает в понедельник пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Установлено, что в 530 метрах юго-западнее от села Доможирова Белозерского района расположена несанкционированная свалка коммунальных отходов площадью 900 квадратных метров. Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию сельсовета обязанности в срок до 1 ноября 2017 года ликвидировать несанкционированную свалку, которое рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.

Это не единственный подобный случай на Урале. Ранее сообщалось, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая была закрыта по суду, но, по их словам, несмотря на это, продолжала принимать мусор. В комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга пообещали привлечь владельцев незаконной свалки к административной ответственности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
2
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
3
Американский сенатор заявил, что действия Трампа грозят третьей мировой войной
4
Останки человека 50-летней давности найдены на территории клиники в центре Москвы
5
МВД проверит информацию СМИ о конфликте со стрельбой между полицейскими в Махачкале
6
Проходящие службу в армии РФ иностранцы могут привлекаться к борьбе с терроризмом
7
Пожар в Ростове-на-Дону уничтожил 6 тыс. кв. м крупнейшего рынка города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама