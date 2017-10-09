Прокуратура в Курганской области требует ликвидировать незаконную свалку на 900 кв. м

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Прокуратура Белозерского района Курганской области потребовала ликвидировать несанкционированную свалку коммунальных отходов площадью 900 квадратных метров. Свалка находится чуть более чем в 500 метрах от населенного пункта, сообщает в понедельник пресс-служба областного надзорного ведомства.

"Установлено, что в 530 метрах юго-западнее от села Доможирова Белозерского района расположена несанкционированная свалка коммунальных отходов площадью 900 квадратных метров. Невыполнение обязанностей по ликвидации свалок нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия. По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию сельсовета обязанности в срок до 1 ноября 2017 года ликвидировать несанкционированную свалку, которое рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.

Это не единственный подобный случай на Урале. Ранее сообщалось, что три жителя Свердловской области приковали себя наручниками на въезде на несанкционированную свалку, которая была закрыта по суду, но, по их словам, несмотря на это, продолжала принимать мусор. В комитете по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга пообещали привлечь владельцев незаконной свалки к административной ответственности.