Вынужденно севший в Челябинске самолет вылетел в Дубай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся из Дубая (ОАЭ) в Екатеринбург и совершивший посадку в Челябинске из-за сложных метеоусловий, вылетел в пункт назначения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Челябинска.
Согласно информации онлайн-табло, рейс FZ 902 авиакомпании Flydubai вылетел в Дубай в 10:00 мск.
Изначально самолет должен был вернуться в Екатеринбург в 4:00 мск 9 октября, а затем вылететь с пассажирами в ОАЭ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово, пассажиров рейса решено было доставить из Екатеринбурга в Челябинск автобусом.
Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Flydubai решением экипажа ушел на запасной аэродром в Челябинск по причине сложных метеоусловий. Авиакомпания организовала наземный трансфер до Екатеринбурга для пассажиров прилетевшего из ОАЭ рейса.