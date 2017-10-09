Директору предприятия в Тюмени предъявлено обвинение за невыплату 13 млн рублей зарплаты

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Обвинение предъявлено генеральному директору закрытого акционерного общества "Тюменьсудокомплект" из-за невыплаты не менее чем 170 работникам предприятия более 13 млн рублей заработной платы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Генеральному директору ЗАО "Тюменьсудокомплект" предъявлено обвинение в многомиллионной частичной невыплате подчиненным свыше трех месяцев заработной платы. По мнению следствия, с марта по август 2017 года он производил выплату заработной платы не менее чем 170 работникам частично, не в полном объеме. В результате образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 13 млн рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что продолжается работа по установлению обстоятельств возникновения и объемов задолженности перед работниками, допрашиваются потерпевшие и свидетели, проводится экономическая судебная экспертиза.
"Руководством Уральского следственного управления на транспорте СК РФ проведена рабочая встреча с заместителем губернатора Тюменской области, к компетенции которого относятся вопросы проведения работы с убыточными организациями и обеспечения своевременности выплаты заработной платы, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти региона, в ходе которой обсуждена сложившаяся ситуация и рассмотрены возможности скорейшего погашения задолженности перед всеми, в том числе уволенными работниками", - уточнили в ведомстве. По данным управления, за время предварительного следствия директором организации погашена задолженность перед работниками в размере 1 млн рублей.
ЗАО "Тюменьсудокомплект" расположено в Тюмени, является одним из ведущих предприятий в области судоремонта и судостроения.