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В Тюменской области проведут оценку запасов на месторождениях торфа и сапропеля

Новости Урала
9 октября, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

Ревизия месторождений повысит инвестиционную привлекательность отрасли, считают власти региона

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области проведут оценку запасов и ресурсов на 200 месторождениях торфа и 100 месторождениях сапропеля (донных отложений) в регионе. Ревизия месторождений позволит получить детальную геологическую информацию по объектам, что повысит инвестиционную привлекательность отрасли, рассказали в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Программа предусматривает подготовку проектной документации по оценке запасов и ресурсов на 200 месторождениях торфа и 100 месторождениях, проявлениях озерного сапропеля, озерной извести - гажи , а также поисково-оценочное бурение на 22 месторождениях торфа и на 10 месторождениях озерного сапропеля с подсчетом запасов", - говорится в сообщении.

Работы будут выполнены в рамках региональной госпрограммы Тюменской области "Недропользование и охрана окружающей среды". "На выполнение программы в 2017 году предусмотрено 262,7 млн рублей - это в полтора раза больше уровня 2016 года. Большая часть средств выделена из регионального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

В рамках госпрограммы средства направляются в том числе на ликвидацию несанкционированных свалок, ремонт и реконструкцию гидротехнических сооружений, расчистку водных объектов, ликвидацию бесхозяйных аварийных водозаборных скважин, экологический мониторинг и надзор, геологоразведочные работы, говорится в сообщении.

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