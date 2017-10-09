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Жители 15 многоквартирных домов в городе на Урале остались без отопления

Новости Урала
9 октября, 12:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

Причиной отключения стали ремонтные работы на теплотрассе

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Жители 15 многоквартирных домов, школа и детский сад в городе Невьянске в Свердловской области остались без отопления. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Иинистерства строительства и ЖКХ.

"На данный момент без тепла остаются 15 многоквартирных домов, средняя образовательная школа № 4, детский сад № 12, а также одно учреждение социального обслуживания", - сказали в пресс-службе.

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Там добавили, что причиной отключения отопления стали ремонтные работы на теплотрассе. "Ранее в ходе опрессовок выяснилось, что чугунная труба дала трещину, что сейчас не позволяет дать отопление в некоторые дома. Всего в Невьянске отопление дано в 95% жилых домов и 96% объектах социального обеспечения", - уточнили в пресс-службе.

По словам главы регионального министерства ЖКХ Николая Смирнова, тепло подано в дома и социально значимые учреждения в 93 муниципалитетах области. "То, что теплотрасса (в Невьянске - прим. ТАСС) находится в ветхом состоянии, ни для кого не было секретом. Нынешним летом, несмотря на все рекомендации, вместо полноценной диагностики трубопровода здесь вновь ограничились лишь одной его опрессовкой. Думаю, органы местного самоуправления должны вынести из этой ситуации самый серьезный урок", - приводит департамент информационной политики Свердловской области слова министра.

В отделе городского и коммунального хозяйства сообщили ТАСС, что устранить неполадки и дать отопление планируют до 20 октября. По данным властей, для скорейшей подачи тепла по поручению губернатора из резервного фонда правительства городу выделено 6 млн рублей.

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