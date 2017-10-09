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Около 100 инвалидов собрались на региональный чемпионат профмастерства в Челябинске

Новости Урала
9 октября, 12:58 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Соревнования пройдут на пяти площадках, участники покажут свои умения по 13 компетенциям

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс Южный Урал - 2017" стартовал в понедельник в Челябинске. На него съехались около 100 жителей Челябинской области с разными категориями инвалидности и ограниченными возможностями здоровья, сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы Челябинского государственного университета Анастасия Куренкова.

"В театральном корпусе Челябинского государственного университета началось торжественное открытие регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс Южный Урал - 2017", на который со всей области приехали порядка 100 участников. В рамках чемпионата уже прошел круглый стол по проблемам организации рабочих мест для инвалидов. В нем приняли участие чиновники, бизнесмены, общественники", - сказала собеседница агентства.

По данным управления молодежной политики Челябинской области, чемпионат продлится с 9 по 11 октября. Соревнования пройдут на пяти площадках в Челябинске. Участники покажут свои умения по 13 компетенциям. Победители и участники получат памятные медали и дипломы, а также смогут принять участие в III Национальном чемпионате "Абилимпикс - Россия" и получить возможность дальнейшего трудоустройства.

Движение "Абилимпикс" возникло в Японии в 1971 году, а в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году. Организаторами чемпионата в Челябинской области являются региональное Министерство образования и науки и региональный координационный центр "Абилимпикс - Челябинск".

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