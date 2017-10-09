На Урале создадут отряды волонтеров для поиска запрещенной информации в интернете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Отряды волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенную информацию и сообщать о ней в правоохранительные органы, создадут в Свердловской области до конца года. Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала" Владислав Овчинников.

"В этом году впервые на Урале будут созданы отряды киберволонтеров. Основная задача - поиск запрещенной информации в интернете и сообщение о ней в соответствующие органы для последующего блокирования такой информации. Прежде всего, мы будем обращать внимание на данные о покупке и продаже наркотиков", - сказал Овчинников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, всего в регионе в этом направлении будет работать около 500 человек. "Главные требования - правосознательность и грамотность волонтеров. Им придется юридически и орфографически правильно оформлять информацию, и затем отправлять ее в Роскомнадзор и МВД", - отметил Овчинников.

Он добавил, что подобные отряды уже созданы в Тюмени и Ростове-на-Дону. "В ближайшее время наши волонтеры отравятся в эти регионы, чтобы обменяться опытом", - пояснил Овчинников.

Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" создан в 2017 году для популяризации волонтерской деятельности среди жителей области. В центре ведется работа по созданию комиссии по вопросам развития добровольчества, в которую войдут представители семи министерств, департамента молодежной политики, департамента по труду и занятости и общественной палаты Свердловской области.

Ранее сообщалось, что кибердружины для борьбы с "группами смерти", пропагандой алкоголя и наркотиков начали работу в 11 образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Кроме этого, в регионе разработан специальный механизм, позволяющий объединять усилия отдельных кибердружин по борьбе с группами экстремистской или террористической направленности, а также занятых популяризацией наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения.