Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Урале создадут отряды волонтеров для поиска запрещенной информации в интернете

Новости Урала
9 октября, 14:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

В Свердловской области будут работать около 500 человек, прежде всего они будут обращать внимание на данные о покупке и продаже наркотиков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Отряды волонтеров, которые будут искать в интернете запрещенную информацию и сообщать о ней в правоохранительные органы, создадут в Свердловской области до конца года. Об этом сообщил в понедельник исполнительный директор ресурсного центра добровольчества Свердловской области "Сила Урала" Владислав Овчинников.

"В этом году впервые на Урале будут созданы отряды киберволонтеров. Основная задача - поиск запрещенной информации в интернете и сообщение о ней в соответствующие органы для последующего блокирования такой информации. Прежде всего, мы будем обращать внимание на данные о покупке и продаже наркотиков", - сказал Овчинников на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его словам, всего в регионе в этом направлении будет работать около 500 человек. "Главные требования - правосознательность и грамотность волонтеров. Им придется юридически и орфографически правильно оформлять информацию, и затем отправлять ее в Роскомнадзор и МВД", - отметил Овчинников.

Он добавил, что подобные отряды уже созданы в Тюмени и Ростове-на-Дону. "В ближайшее время наши волонтеры отравятся в эти регионы, чтобы обменяться опытом", - пояснил Овчинников.

Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала" создан в 2017 году для популяризации волонтерской деятельности среди жителей области. В центре ведется работа по созданию комиссии по вопросам развития добровольчества, в которую войдут представители семи министерств, департамента молодежной политики, департамента по труду и занятости и общественной палаты Свердловской области.

Ранее сообщалось, что кибердружины для борьбы с "группами смерти", пропагандой алкоголя и наркотиков начали работу в 11 образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Кроме этого, в регионе разработан специальный механизм, позволяющий объединять усилия отдельных кибердружин по борьбе с группами экстремистской или террористической направленности, а также занятых популяризацией наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ, табакокурения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
2
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
3
AFP: умер актер Жан Рошфор
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
6
Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках систем С-400
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама