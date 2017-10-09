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Экс-директор проблемного детдома на Урале приговорена к 1,5 г. условно из-за ЧП с ребенком

Новости Урала
9 октября, 16:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, октября. /ТАСС

6 ноября 2015 года пятилетний ребенок выпал из открытого окна третьего этажа, в результате чего получил травмы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Суд приговорил к полутора годам условного заключения бывшего директора дома-интерната для умственно отсталых детей на улице Ляпустина в Екатеринбурге после того, как в 2015 году из окна учреждения выпал ребенок. Сотрудники детдома неоднократно становились фигурантами уголовных дел.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора "Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей" Веры Глушко. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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ЧП в екатеринбургском интернате
© Алексей Колчин/ТАСС

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В рамках дел об истязаниях и гибели детей в екатеринбургском интернате прошли обыски

По данным суда, 6 ноября 2015 года, когда воспитанники детдома готовились к тихому часу, пятилетний ребенок выпал из открытого окна третьего этажа. В результате он получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. По данным прокуратуры, это произошло из-за халатного отношения Глушко к своим служебным обязанностям.

Отмечается, что в детдоме, когда женщина занимала должность директора учреждения, не было достаточного количества сотрудников. В группе постоянно находился только один сотрудник (санитарка или воспитатель), что является нарушением действующих норм. Кроме того, отмечают в прокуратуре, в жилых и спальных комнатах интерната на окнах отсутствовали фрамуги и форточки, для проветривания сотрудники открывали окна, в том числе при нахождении детей- инвалидов в комнатах, что также привело к падению ребенка.

Проблемный интернат

Сотрудники детдома-интерната в Екатеринбурге неоднократно становились фигурантами уголовных дел. В начале апреля 2014 года появилась информация о том, что санитар учреждения избивает несовершеннолетних воспитанников. В ходе расследования были также выявлены факты махинаций с квартирами сирот. В результате бывшего директора школы-интерната Ирину Еременко отстранили от занимаемой должности, свою вину женщина не признала.

В апреле 2015 года Еременко была осуждена Чкаловским районным судом Екатеринбурга за злоупотребление служебным положением. 21 декабря 2015 года коллегия Свердловского областного суда оправдала экс-директора, не усмотрев в ее действиях состава преступления.

6 ноября 2015 года девятилетний воспитанник интерната вытолкнул в открытое окно на третьем этаже пятилетнего мальчика, пострадавший ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. 11 января 2016 года восьмилетняя девочка-инвалид утонула в ванной, куда ее посадила сотрудница интерната. В ближайшее время будет утверждено обвинительное заключение по делу в отношении санитарки, отвечавшей за погибшую девочку. В связи с гибелью ребенка также было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Как отмечали в Следственном комитете, одной из причин произошедших несчастных случаев является нехватка кадров. Общественная палата РФ отправила письмо генпрокурору и главе Минздрава с просьбой проверить екатеринбургский интернат. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ также взял на контроль ситуацию с детским домом-интернатом для умственно отсталых.

23 июня 2016 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего санитара детдома Андрея Чуракова к двум годам и двум месяцам условно по делу об избиении подростков- инвалидов.

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