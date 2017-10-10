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Три человека пострадали в ДТП с "ГАЗелью" в Екатеринбурге

Новости Урала
10 октября, 8:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, октября. /ТАСС

Автомобиль на дублере Сибирского тракта столкнулся с Daewoo Nexia

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате ДТП с автомобилем "ГАЗ" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в отделении пропаганды управления ГИБДД по городу.

"Вчера поздно вечером водитель машины Daewoo Nexia двигался по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону микрорайона Компрессорный и не обеспечил постоянный контроль движения и допустил столкновение со встречной автомашиной "ГАЗ 322132", - сообщили в управлении.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель иномарки и два пассажира "ГАЗ" получили травмы.

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