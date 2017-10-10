Власти Челябинской области и китайская компания изучат перспективы совместных проектов

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области и китайская корпорация CAMC (China CAMC Engeneering Co., Ltd.) создали рабочую группу для реализации совместных проектов в машиностроении, строительстве и других отраслях. Договоренность достигнута в рамках третьего Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса, сообщила во вторник пресс-служба губернатора.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров корпорации CAMC Ло Янь обменялись мнениями по развитию направлений сотрудничества в области машиностроения, экологии, строительства и инфраструктуры. По итогам переговоров сформирована рабочая группа", - говорится в сообщении пресс-службы.
Рабочая группа изучит возможности китайской стороны стать партнером Челябинского тракторного завода (ЧТЗ), одним из направлений сотрудничества может стать развитие индустриального парка на высвобожденных площадях ЧТЗ, отмечает пресс-служба. Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения, сформированного в Челябинской области. Наиболее быстрым по срокам реализации проектом может стать строительство цементного завода в Бакале - городе, который в текущем году получил статус территории опережающего развития (ТОР).
Дубровский также пригласил китайскую сторону изучить возможность разработки месторождений глины и известняка на территории области. "По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали Челябинск - Екатеринбург, а также ликвидации накопленного экологического ущерба", - рассказали в пресс-службе.
Китайская корпорация инжиниринга CAMC входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Основная деятельность корпорации связана с реализацией проектов международного масштаба по договору генерального подряда, а также инвестирование и торговля.
Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса приурочен к XIV Китайской международной выставке малых и средних предприятий (10-13 октября, Гуанчжоу). Организатор мероприятия - Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития при содействии Минэкономразвития России, оператор с российской стороны - Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса, оператор с китайской стороны - Китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом.