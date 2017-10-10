Покушавшийся на жизнь бывшего главы УВД Екатеринбурга приговорен к 13 годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Чкаловский районный суд приговорил жителя Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на убийство бывшего руководителя УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко, к 13 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с осужденного 500 тыс. рублей компенсации морального вреда, сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Ранее суд приговорил жителя Свердловской области Игоря Казакова к 4,5 года колонии строго режима за пособничество в покушении на Тимониченко.

"Житель Екатеринбурга 1964 года рождения признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Кража", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога". Приговором Чкаловского районного суда города Екатеринбурга подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 10 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого 500 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда. Также суд постановил взыскать с подсудимого в общей сложности более 2,5 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба от совершенных им преступлений", - говорится в сообщении.

Покушение на Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года в подъезде дома. Дудко, по данным следствия, дождался выхода потерпевшего из квартиры и выстрелил из пистолета ему в голову. Затем он скрылся на машине, которой управлял Казаков. Тимониченко выжил, так как ему оперативно была оказана медицинская помощь.

Тимониченко с мая 2003 года занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т-Плюс" по безопасности и режиму.