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Прокуратура выявила 170 нарушений в сфере организации летнего отдыха детей в Югре

Новости Урала
10 октября, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

К ответственности привлечено более 30 должностных лиц

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Прокуратура выявила 170 нарушений в сфере организации летнего отдыха детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе окружной прокуратуры.

"В детских лагерях городов Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Нижневартовска и Сургутского района выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно- эпидемиологического законодательства при организации питания и питьевого режима воспитанников. Всего прокурорами выявлено около 170 нарушений, внесено почти 50 представлений, принесено 19 протестов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 30 должностных лиц", - говорится в сообщении.

В частности, прокурорами приняты меры из-за нарушения работниками детских лагерей порядка проведения туристических походов с участием несовершеннолетних.

"В Октябрьском районе 12 воспитанников спортивно-патриотического лагеря совершили сплав по реке Обь без соответствующего уведомления единой дежурно-диспетчерской службы, территориального органа внутренних дел, управления образованием", - пояснили в ведомстве.

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