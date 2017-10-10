Челябинский трубопрокатный завод впервые поставит в Румынию трубы большого диаметра

ЧЕЛЯБИНСК, 10 октября. /ТАСС/. Челябинский трубопрокатный завод (группа ЧТПЗ) в октябре впервые отгрузит первую партию труб большого диаметра (ТБД) для ремонта существующего и строительства нового газопровода компании OMV в Румынии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧТПЗ.

"Группа ЧТПЗ впервые поставит трубы большого диаметра нефтяной компании OMV. Заказ включает 850 тонн труб диаметром 508 мм с толщиной стенки 14,2 мм с трехслойным полиэтиленовым покрытием и 1620 тонн труб с толщиной стенки 11 мм. ТБД изготовят в цехе "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода", - говорится в сообщении.

По условиям контракта, группа ЧТПЗ отгрузит первую партию труб уже в октябре 2017 года. "Для оперативной поставки ТБД компания разработала мультимодальную логистическую схему, предполагающую использование железнодорожного, морского и автотранспорта. Трубы будут использоваться для ремонта существующего и строительства нового газопровода OMV в Румынии", - поясняет пресс-служба.

Концерн ОМV - нефтегазовое предприятие центральной Европы. Газопроводная сеть компании снабжает Австрию, Германию, Италию, Францию, Словению, Хорватию и Венгрию.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА", предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия), нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера".