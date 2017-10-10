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Обанкротившийся завод в Шадринске задолжал 150 работникам 17,1 млн руб.

Новости Урала
10 октября, 12:37 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

СК проводит доследственную проверку

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Признанный банкротом Шадринский завод транспортного машиностроения (ШЗТМ, Курганская область) задолжал более 150 сотрудникам порядка 17,1 млн рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"В настоящее время ШЗТМ имеет задолженность по заработной плате перед 158 работниками на общую сумму более 17,1 млн рублей за период с июля 2014 года по февраль 2017 года. В феврале 2015 года решением Арбитражного суда Курганской области завод признан банкротом. Следственный отдел по городу Шадринску СК РФ по Курганской области проводит доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы", - пояснили в ведомстве.

Шадринская межрайонная прокуратура ранее направила более 400 заявлений в суд о взыскании невыплаченной заработной платы. "В результате перед работниками завода уже погашена задолженность по оплате труда в размере более 18,8 млн рублей. Директор ШЗТМ был дважды оштрафован за нарушение трудового законодательства", - добавили в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, неоднократные нарушения также были зафиксированы в деятельности конкурсного управляющего. "Например, выплата зарплаты на предприятии осуществлялась произвольно и не всем работникам. Были выявлены нарушения сроков размещения сообщений о собрании кредиторов, нарушения при составлении отчетов и ненадлежащее оформление реестра требований кредиторов. Кроме того, выявлена реализация залоговых активов ШЗТМ по заниженной цене", - пояснили в прокуратуре области.

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