Власти Курганской области выделят премии победителям и призерам соревнований WorldSkills

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Победители и призеры национальных и международных чемпионатов по стандартам WorldSkills из Курганской области, а также их наставники, получат премии от властей региона. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного правительства.

"В Курганской области будут установлены областные премии победителям и призерам национальных и международных чемпионатов, проводимых по стандартам WorldSkills, а также их наставникам", - говорится в сообщении.

Начальник отдела профессионального образования регионального департамента образования и науки Ирина Захарова пояснила ТАСС, что победитель национального чемпионата и его наставник смогут получить премии в размере 25 тыс. рублей, занявший второе место - 15 тыс. рублей. Премия призеру, занявшему третье место, и его наставнику составит 10 тыс. рублей.

С 13 по 15 февраля 2018 года в Курганской области пройдет III региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В соревнованиях примут участие более 150 жителей региона. В этом году на региональном чемпионате будут представлены три новые компетенции - "Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход" и "Автопокраска".

Участниками регионального чемпионата могут стать студенты профессиональных образовательных организаций, вузов, молодые работающие профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, в возрасте 16-22 лет, а также школьники до 16 лет.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки. Движение основано в 1953 году, на данный момент в нем участвуют 76 стран. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году.