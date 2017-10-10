Промышленный кластер появится в 2018 году в Новоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Промышленный кластер появится в 2018 году в атомграде Новоуральск Свердловской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе топливной компании "ТВЭЛ" (ГК "Росатом").

"Предприятия топливной компании "ТВЭЛ" в Свердловской области - АО "УЭХК" и ООО "Научно-производственное объединение "Центротех" - приступили к созданию Новоуральского промышленного кластера со специализацией в области машиностроения. На первом этапе в состав его войдут промышленные предприятия Новоуральска (около десяти), в том числе градообразующие", - говорится в сообщении.

За кластером планируется закрепить ряд ключевых компетенций, необходимых для развития машиностроительного комплекса Свердловской области и производственной кооперации предприятий по перспективным производственным направлениям, в том числе в области импортозамещения.

"Статус промышленного кластера дает право претендовать на господдержку в виде субсидирования из федерального бюджета на возмещение до 50% понесенных затрат. В случае Новоуральского кластера это порядка 200 млн рублей в год. Сюда относится и обучение работников, разработка конструкторской документации, лицензирование и сертификация, изготовление и испытание прототипов и опытных партий продукции и другие мероприятия", - приводит пресс- служба слова замгендиректора "УЭХК" по развитию неядерного бизнеса Олега Елистратова.

По его данным, в 2018 году новоуральский промышленный кластер должен пополнить реестр промышленных кластеров Министерства промышленности и торговли РФ.

АО "ТВЭЛ" создано в 1996 году указом президента РФ, включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает ядерным топливом 78 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.