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Самолет UTair вернулся с рулежной дорожки Внукова из-за сработавшего датчика

Новости Урала
10 октября, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Пассажиров пересадят на резервный самолет

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, который должен был в 11:15 мск выполнить рейс из московского аэропорта Внуково в Краснодар, перед вылетом вернулся с рулежной дорожки на стоянку из-за сработавшего датчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Перед вылетом рейса Москва - Краснодар во время финальной проверки всех систем воздушного судна сработал датчик, сигнализирующий о неисправности одной из его систем. В результате чего борт вернулся с рулежной дорожки на стоянку. Пассажиров пересадят на резервный самолет, ориентировочно вылет рейса запланирован на 16:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что авиакомпания неукоснительно соблюдает все процедуры в области обеспечения безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит свои извинения за доставленные неудобства.

UTair - один из крупнейших российских авиаперевозчиков, штаб-квартира компании располагается в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Пассажиропоток компании по итогам 2016 года составил 6,65 млн человек (на 20,1% больше по сравнению с 2015 годом), пассажирооборот за тот же период - 10,85 млрд пассажиро-километров (на 8,5% больше, чем в 2015 году). Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов. Крупнейшим узловым аэропортом компании является московский международный аэропорт Внуково.

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