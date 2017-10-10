Самолет UTair вернулся с рулежной дорожки Внукова из-за сработавшего датчика

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании UTair, который должен был в 11:15 мск выполнить рейс из московского аэропорта Внуково в Краснодар, перед вылетом вернулся с рулежной дорожки на стоянку из-за сработавшего датчика. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Перед вылетом рейса Москва - Краснодар во время финальной проверки всех систем воздушного судна сработал датчик, сигнализирующий о неисправности одной из его систем. В результате чего борт вернулся с рулежной дорожки на стоянку. Пассажиров пересадят на резервный самолет, ориентировочно вылет рейса запланирован на 16:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что авиакомпания неукоснительно соблюдает все процедуры в области обеспечения безопасности полетов в интересах пассажиров и приносит свои извинения за доставленные неудобства.

UTair - один из крупнейших российских авиаперевозчиков, штаб-квартира компании располагается в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Пассажиропоток компании по итогам 2016 года составил 6,65 млн человек (на 20,1% больше по сравнению с 2015 годом), пассажирооборот за тот же период - 10,85 млрд пассажиро-километров (на 8,5% больше, чем в 2015 году). Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов. Крупнейшим узловым аэропортом компании является московский международный аэропорт Внуково.