Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Югре

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Сегодня около 7 часов утра водитель 1958 года рождения, управляя автобусом "НефАЗ", на 152 км автодороги Сургут - Нижневартовск не справился с управлением, в результате чего допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на проезжей части по ходу движения", - говорится в сообщении.