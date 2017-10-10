Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Югре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием автобуса в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 7 часов утра водитель 1958 года рождения, управляя автобусом "НефАЗ", на 152 км автодороги Сургут - Нижневартовск не справился с управлением, в результате чего допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием на проезжей части по ходу движения", - говорится в сообщении.