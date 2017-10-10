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Тбилисский русский драмтеатр представит в Екатеринбурге спектакль по пьесе Льва Толстого

Новости Урала
10 октября, 15:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, октября. /ТАСС

Спектакль "Холстомер. История лошади" поставил худрук театра Автандил Варсимашвили

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Тбилисский академический русский драмтеатр имени А. С. Грибоедова - старейший русский театр за пределами России - проведет гастроли в Екатеринбурге 15-16 октября и впервые представит в городе спектакль "Холстомер. История лошади" по мотивам повести Льва Толстого, сообщила во вторник в пресс-службе Свердловского драмтеатра.

"Свердловский театр драмы в октябре примет на своей сцене Тбилисский академический русский драматический театр. Заявленный к показу спектакль "Холстомер. История лошади" - это посвящение великим деятелям культуры Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву, творческий путь которых начинался в Грузии, а одноименная постановка стала особой вехой в их творческой биографии. Зрители на Урале увидят эту версию классической повести Льва Толстого впервые", - говорится в сообщении.

Поставил спектакль худрук Тбилисского театра Автандил Варсимашвили. "Он говорит со зрителем о мудрости, обретенной через испытания, о любви и сострадании <...> В постановке... образ Холстомера разыгрывают трое исполнителей: старого мерина играет Валерий Харютченко, в роли жеребенка - актер Лаша Гургенидзе, а Иванэ Курасбедиани представляет своего героя в расцвете сил", - отмечается в документе.

Спектакль в декабре 2013 года был удостоен Гран-при XI Международного форума театрального искусства "Золотой Витязь" (Москва), а исполнитель главной роли Валерий Харютченко стал обладателем "Золотого диплома" форума. Постановка была представлена на театральных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Еревана, Баку, Херсона, Кишинева, Минска, Астаны.

Тбилисский академический русский драматический театр имени Грибоедова основан в 1945 году. Он является старейшим русским театром за пределами России, первым профессиональным театральным коллективом на Кавказе и самым посещаемым театром Грузии. В нем работали режиссеры Всеволод Мейерхольд, Котэ Марджанишвили, Георгий Товстоногов, Роберт Стуруа, Леонид Варпаховский, Петр Фоменко. В 2013 году театр получил премию "Звезда театрала" в номинации "Лучший русский театр за рубежом".

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